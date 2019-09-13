alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2169





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4910

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:53 Цитата: drakon:

Куплю мешочек, весом 5 кг.

Тут дело такое. Другое. Традиция называется.

Копать осенью картошку.

А так то у нас и мытая и не мытая, и фасованная в пакеты, и нарезанная,. И жареная. И по местному, и по французски.

И по американски.

Всё в наличии.

Но это другое.

Копать картошку - это другое.

Это не каждый поймёт.



[Исправлено: alex_60, 13.09.2019 - 21:58]



[Исправлено: alex_60, 13.09.2019 - 22:20]