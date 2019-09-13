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§ NG.kz
На выходных без осадков, в понедельник дожди - прогноз погоды в Костанае и области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На выходных, 14 и 15 сентября, на территории Костанайской области синоптики прогн0зируют переменную облачность без осадков. Днем тепло, а местами даже жарко.
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§ лимон
Re: На выходных без осадков, в понедельник дожди - прогноз...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.09.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эх, шпиль башни и близлежащих домов даже ко дню города не покрасили
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