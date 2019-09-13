Цитата: Поручил завершить ремонтные работы в течение недели, а также провести комиссию по приемке полосы во временную эксплуатацию и отработать с АО «Авиационная администрация Казахстана» вопрос разрешения на допуск полосы к приему воздушных судов, с целью своевременного принятия первых авиамаршрутов на отремонтированной полосе, - говорится в сообщении.



Пора в Акимате в ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» - заказчике по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта «Костанай», открывать авиационный отдел, а Акиму присвоить авиационную должность по совместительству



А на что тогда руководство АО «Международный аэропорт «Костанай», или аэропорт это только эксплуатант взлетно-посадочной полосы и перронов и ни какого отношения не имеет к участию в работе по сертификации аэродрома в рамках приемки реконструированной взлетно-посадочной полосы?