Цитата: MedVed820607:

Но конкретно по данному поводу возмущает отсуствие научного обоснования принятым решениям. Почему не проведено официальны исследований? Почему общественности не представят результаты проверок? Где доказательства того что непривитый ребенок несет потенциальную опасность привитому? Вот только не нужно официальной статистики... Нужно конкретное медицинское исследование. Контрольные группы и т.д. и т.п. Вот тогда я соглашусь, что решение взвешанное и продуманное. А сейчас это больше похоже на лоббирование интересов фарм. компаний.

Исследования были проведены давным-давно и сейчас нет в них смысла. И почему не нужно статистики? Именно на её основании будут проводиться другие исследования, если положение ухудшится. А элементарная логика может подсказать, что у непривитых детей риск заболеть значительно выше, при этом выявить болезнь сразу не всегда представляется возможным - и это большой риск для остальных детей, потому как при близком прямом контакте никакая вакцина не поможет.