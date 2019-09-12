MedVed820607 Re: Штрафы и пени по кредитам на сумму 1,2 млрд тенге погасили в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 133

Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:23 Цитата: Гога:

И все равно что-то не так - по 24 000 тнг с человека - не маловато-ли ?? В статье миллионы упоминаются ?!?

Как я понял статью это неустойку на сумму 1,2 млрд отменили. Ну тоесть банкам тупо сказали все неустойки начисленные на 01.07.19 по такми та людям отменить. Они и отменили и начали их опять начислять с 01.07.19 г. Учитывая, что физ лицам неустойка за 1 год не должна превышать 10% от суммы основного долга, то по сути пока ничего не сделали. Просто часть банков отказалась от "сомнительной" (потому что еще взыскать ее нужно, а суды легко неустойку режут) будущей прибыли в виде неустойки.