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≡ Штрафы и пени по кредитам на сумму 1,2 млрд тенге погасили в Костанайской области в рамках исполнения Указа президента РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Штрафы и пени по кредитам на сумму 1,2 млрд тенге погасили в Костанайской области в рамках исполнения Указа президента РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- К нам поступило очень много вопросов, связанных с этим указом, - сообщил руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат МУРАТБЕКОВ. - Нет необходимости обращаться в ЦОНы и госорганы.
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§ StudioMaX
Re: Кредиты на сумму 1,2 млн тенге погасили в Костанайской...
StudioMaX


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 18.06.18
Отправлено: 12.09.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
> в Костанайской области уже помогли 50 520 заёмщикам на сумму 1,2 млн тенге
В среднем 24 тенге на 1 человека? Тут нет ошибки?
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§ Ольга Колоколова
Штрафы и пени по кредитам на сумму 1,2 млрд тенге погасили в Костанайской области в рамках исполнения Указа президента РК
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2344
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 12.09.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В среднем 24 тенге на 1 человека? Тут нет ошибки?
Еще какая! Исправили, спасибо
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§ Гога
Re: Штрафы и пени по кредитам на сумму 1,2 млрд тенге погасили в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1157
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.09.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все равно что-то не так - по 24 000 тнг с человека - не маловато-ли ?? В статье миллионы упоминаются ?!?
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§ MedVed820607
Re: Штрафы и пени по кредитам на сумму 1,2 млрд тенге погасили в...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 13.09.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И все равно что-то не так - по 24 000 тнг с человека - не маловато-ли ?? В статье миллионы упоминаются ?!?

Как я понял статью это неустойку на сумму 1,2 млрд отменили. Ну тоесть банкам тупо сказали все неустойки начисленные на 01.07.19 по такми та людям отменить. Они и отменили и начали их опять начислять с 01.07.19 г. Учитывая, что физ лицам неустойка за 1 год не должна превышать 10% от суммы основного долга, то по сути пока ничего не сделали. Просто часть банков отказалась от "сомнительной" (потому что еще взыскать ее нужно, а суды легко неустойку режут) будущей прибыли в виде неустойки.
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