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§ NG.kz
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36703
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал, что за отказ от вакцинации маленьких казахстанцев могут не принять в детские сады и школы. Такое предложение внесли в новый законопроект.
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§ MedVed820607
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 13.09.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Личные права и свободы любого гражданина, заканчиваются там, где начинаются права и свобода, другого гражданина. И здоровье нации тут имеет иметь место так же.

Согласен. Но конкретно по данному поводу возмущает отсуствие научного обоснования принятым решениям. Почему не проведено официальны исследований? Почему общественности не представят результаты проверок? Где доказательства того что непривитый ребенок несет потенциальную опасность привитому? Вот только не нужно официальной статистики... Нужно конкретное медицинское исследование. Контрольные группы и т.д. и т.п. Вот тогда я соглашусь, что решение взвешанное и продуманное. А сейчас это больше похоже на лоббирование интересов фарм. компаний.
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