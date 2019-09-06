denfostr Re: В Костанайской области снижается количество браков и растет... #10





(Пользователи) Сообщений: 80

Регистрация: 26.12.16 (Пользователи) Отправлено: - 09:38 низкий уровень жизни,моральный упадок.Отсутствие стабильности. деградация. Вот и разводов много. скажете не так? А все начинаетсяс того,что кто-то очень ворует, коррупционирует. И у нас нет элементарных условий жизни и деятельности. у молодых нет жилья, все в ипотечном рабстве, специалистам нет стабильной достойной работы. смишная пропаганда разврата и деградации.. как-то так. Мы черпаем то,что посеяли десятилетиями ранее.Как все это исправить? перестать воровать и благоустраивать жизнь с самых начал...