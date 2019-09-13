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§ NG.kz
Только два повода для проверок микро- и малого бизнеса останутся в Казахстане во время моратория
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36703
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О новых принципах, на которых будут строиться взаимоотношения государства и предпринимателей, рассказала на брифинге и. о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Роза ГОРЯННАЯ.
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§ сайлау курманов
Re: Только два повода для проверок микро- и малого бизнеса...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3165
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.09.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкуренты могут писать липовые жалобы, как вот через стенку от меня открыли магазин, бесконца вызывают участкового и жалуются,, жалуются.
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