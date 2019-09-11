/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36703
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-глава ТОО "Иволга-холдинг", неоднократно признанный одним из влиятельнейших бизнесменов и богатых людей Казахстана, обвиняется по ст. 177, ч.4, п.2 УК РК (в редакции 1997 года).
Читать новость

§ Victor Yang
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11960
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Впечатление такое, что он кому-то конкретному отвечает в этом интервью.

Так и Ленинский Путь из того же холдинга. А сколько славословных комментариев! Я писал критичный - не пропустили. В общем, - наглядное пособие по формированию общественного мнения.
Профайл

§ Yorik
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 676
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.09.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Совпадение или нет

Цитата:
Ольга Колоколова:
Видимо с определенным смыслом


Значит, не совпадение 8-)
Профайл

§ pro100tak
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 13.09.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Это интервью с Розиновым годовой давности. Коллеги его "подняли". Видимо с определенным смыслом.

Это было не pro100 интервью. Это же была сицилианская защита или защита Каро-Канн, Грюнфельда и тп. Интересная газет(енк)а КН - и в стойле с сеном,кормами стоит, и на вольных пастбищах подножным кормом кормится, да еще и хозяин подкидывал соли, сахарку или морковки. Поэтому-то и было ежедневное освещение событий в мире, начиная сами знаете откуда. Но эти репризы только по отношению к КН. А вот о самом Василии Розинове - он же суперменеджер, не каждому же дается такая память, такое интуитивное чутье. Как без этого можно было бы соорудить Иволгу? А дальше, потом и позже, где-то, как-то прошла чрезмерная переоценка...
Профайл

§ denfostr
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 13.09.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне кажется, как всегда - одно и тоже "не поделился с наглыми мира сего", вот, и трясут теперь "золотую корову". Так бы отвесил 80% от украденного ,так бы оставили номинальным сего имущества, да и вечная пенсия. Короче, обычный отжим бизнеса. Как он в 90-тые отжимал у сельчан за "долги" имущество,технику, так и его сейчас прессуют. Как-то так. Прикольные у него виллы в районе военного городка на картах ГУГЛ. Мне его даже не жалко.
Профайл

§ Ваш земляк
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2632
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.09.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
А вот о самом Василии Розинове - он же суперменеджер, не каждому же дается такая память, такое интуитивное чутье. Как без этого можно было бы соорудить Иволгу? А дальше, потом и позже, где-то, как-то прошла чрезмерная переоценка...

Этому "суперменеджеру" повезло только в том,что он сумел кинуть людей,которые на самом деле создали "Иволгу".А люди были немаленькие,бывшие партаппаратчики из обкома.Иначе как ещё можно объяснить то,что бывший агроном создал такую бизнес-империю?!
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 2
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх