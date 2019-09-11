pro100tak Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае #32





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 00:41 Цитата: Ольга Колоколова:

Это интервью с Розиновым годовой давности. Коллеги его "подняли". Видимо с определенным смыслом.

Это было не pro100 интервью. Это же была сицилианская защита или защита Каро-Канн, Грюнфельда и тп. Интересная газет(енк)а КН - и в стойле с сеном,кормами стоит, и на вольных пастбищах подножным кормом кормится, да еще и хозяин подкидывал соли, сахарку или морковки. Поэтому-то и было ежедневное освещение событий в мире, начиная сами знаете откуда. Но эти репризы только по отношению к КН. А вот о самом Василии Розинове - он же суперменеджер, не каждому же дается такая память, такое интуитивное чутье. Как без этого можно было бы соорудить Иволгу? А дальше, потом и позже, где-то, как-то прошла чрезмерная переоценка...