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§ NG.kz
Документальный фильм о депортации поляков будут снимать в Карасуском районе Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36704
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея создания международного кинопроекта, в котором задействованы польские, российские и белорусские тележурналисты и кинопродюсеры принадлежит польскому кинорежиссеру Зофье Ковалевской, дед которой был депортирован в Костанайскую область в начале сороковых годов.
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§ abaika95
Re: Документальный фильм о депортации поляков будут снимать в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.09.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой такая молоденькая режиссер(ша))),наверно только-только кино-универ закончила) и хорошо хоть документалку снимают, игровые фильмы по таким темам в большинстве случаев неудачны)
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