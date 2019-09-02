Тот самый Re: Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 177

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:55 Наоборот, тем, кто боится попу отморозить надо брать велюровый салон. Кожа зимой холодная, летом - горячая. Только что практично с детьми. А чиновникам подогрев не нужен - машина стоит в гараже, прогревает её водитель, а они свою тушку садят уже в теплый салон.



Опять же почему Santa Fe? Разве его собирают в Казахстане? Чем УАЗы не нравятся местной сборки? Ну или Ssang Yong? JAC?