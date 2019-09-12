Цитата: maxsaf:

С этим как раз все понятно. Надо сначала деньжат в бизнес вкинуть, а потом они начнут работать и приносить отдачу, тем же макаром.

Лично мне не очень всё так понятно. Зачем в Германии вообще мечети, например, так и не понял? Но они растут.

В отличие от христианских и католических церквей, не смотря на Цитата: maxsaf:

христианская партия, уже мне о многом говорит