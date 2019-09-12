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≡ Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале сентября начались активные работы по реконструкции здания мечети. Ранее сообщалось, что областной бюджет выделит на это 200 млн тенге. Но сейчас речь идет об экономии средств бюджета и увеличении доли привлеченных денег.
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§ abaika95
Re: Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
abaika95


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Сообщений: 497
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.09.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос, если в деревянном корабле поменять все доски на новые и оставить только старый якорь, будет ли он тем старым кораблем 1678 года постройки или это уже будет новый?)

А вообще я лично за организацию музея в этом здании) мелковато оно сейчас для центральной мечети, по пятницам было не протолкнуться)
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* Victor Yang
Re: Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
Victor Yang


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Сообщений: 11960
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если мечеть станет действующей, то, скорее всего, ее вновь передадут на баланс ДУМК. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36104

Блин, какой же хороший ход конём! Религия отделена от государства - поэтому бюджетные деньги в ДУМК передавать нельзя, а здание туда-сюда тусануть для ремонта - можно. Благо здание относится к памятникам.
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* maxsaf
Re: Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.09.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

С языка снял. Нифига больше религия не отделена от государства. Сближение продолжается.
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* maxsaf
Re: Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.09.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Религия сама по себе на одних пожертвованиях не выгребает. Не готовы люди платить налоги, а потом еще и десятину тратить на культ. Но религия помогает государству держать народ в стойле, поэтому государство подкидывает деньжат через хитрые схемы
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§ elektron
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3535
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.09.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не готовы люди платить налоги, а потом еще и десятину тратить на культ

Ты это в германии католикам и евангеликам скажи. Они налог церковный платят. А вот как растут мечети, остаётся загадкой. 8-)
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* maxsaf
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.09.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вот как растут мечети, остаётся загадкой.

С этим как раз все понятно. Надо сначала деньжат в бизнес вкинуть, а потом они начнут работать и приносить отдачу, тем же макаром.

[Исправлено: maxsaf, 12.09.2019 - 21:44]
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* maxsaf
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.09.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ты это в германии католикам и евангеликам скажи. Они налог церковный платят.

Тот факт, что там есть христианская партия, уже мне о многом говорит.
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§ elektron
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3535
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.09.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С этим как раз все понятно. Надо сначала деньжат в бизнес вкинуть, а потом они начнут работать и приносить отдачу, тем же макаром.

Лично мне не очень всё так понятно. Зачем в Германии вообще мечети, например, так и не понял? Но они растут.
В отличие от христианских и католических церквей, не смотря на Цитата:
maxsaf:
христианская партия, уже мне о многом говорит
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* maxsaf
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.09.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Зачем в Германии вообще мечети

Для новых немцев ))
А еще старых немцев обращать в новых ))

[Исправлено: maxsaf, 12.09.2019 - 22:25]
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* Victor Yang
Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11960
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Религия сама по себе на одних пожертвованиях не выгребает. Не готовы люди платить налоги, а потом еще и десятину тратить на культ. Но религия помогает государству держать народ в стойле, поэтому государство подкидывает деньжат через хитрые схемы

А то что религией пользуются - ты совсем не учитываешь? Я совсем не против традиционных религий, но такая хитрож...сть - просто наглость и цинизм. Нужна мечеть ДУМК - пожалуйста, обслуживайте, ремонтируйте, реконструируйте, содержите как архитектурный памятник. Не можете - передайте государству и пусть там будет музей. У нас некоторые старинные здания частникам принадлежат. И не слышал, чтобы пивзавод или другие здания передавали государству только на время ремонта.
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