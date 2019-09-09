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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // С чем, например?//

Например с названием статьи)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2631
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас посмотрел ролик на Ютубе,на канале Крыша.кз.Называется Заброшенные города Казахстана. Нет слов...
https://www.youtube.com/watch?v=dHWXpILO1w0
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решил последовать примеру Земляка) он советовал ютюбчик по вечерам смотреть) слушайте а действительно, есть интересные материалы однако) Заброшенные города России, города призраки! Слов нет... https://youtu.be/CG1hhHpmGm8
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17296
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Нет слов.

Счас, Абайка скажет своё слово... :lol: :-o
А у меня тоже слов - нету... :-o
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Нууу в инете и про РФ этого полно.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вобщем, куча их.


[Исправлено: Vital, 10.09.2019 - 19:19]
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17296
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Нууу в инете и про РФ этого полно.

Виталик, ты КОстанайскую область - покажи... :lol: :-P
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3533
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.09.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Я думал по наивности глядя на ваш ник что вы по "сухим" трудам Ленина, Троцкого спец, ну или на край Ге Дебора, Пикетти и Цветкова а вы оказывается в "художке" неплохо разбираетесь) интересные тут личности на форуме однако)


Вы даже думаете иногда, удивлён? Полагал, что воспитание не позволяет, однако! :lol:
А троллите ту только Вы. У Маркса вполне выраженные адекватно и ориентированные высказывания. Разделить можно, по делу, юмор, "просто шучу", или сарказм. Чего про вас не скажешь. 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Вы даже думаете иногда, удивлен?//


Я нет, не удивлен)

//А троллите ту только Вы. У Маркса вполне выраженные адекватно и ориентированные высказывания. Разделить можно, по делу, юмор, "просто шучу", или сарказм. Чего про вас не скажешь //

Дык я и не утверждал что Маркс Вас троллит)) или за Макса впрягатесь ? Или Вы сам Макс?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3533
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.09.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или Вы сам Макс?)

Сочту за комплимент! :lol: Даже и близко тягаться не возьмусь.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.09.19 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Нууу в инете и про РФ этого полно.


Конечно полно, решать следует накопившие проблемы на местах, у нас и там, меньше слов, больше дел, возрождать. Комсомольская Правда бьёт тревогу, заметка от 06 сентября 2019 года: "Пустая страна: рынок труда разваливается, деревня гибнет, а национальная идея смотрит в прошлое".

Речь там идёт за десятки тысяч пустующих деревень и повышения численности городских жителей, мол нужны гос. программы и.т.д. Да и мнения разные высказываются:

Наталья ЧИСТЯКОВА, старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН: - К сожалению, критическая точка уже пройдена. Население того же Нечерноземья постарело, долгие годы люди массово покидали свои дома. Любые программы требуют колоссальных вложений, а с учетом того, что земли неплодородные, эти вложения вряд ли будут оправданны. Увы.

Максим СЫРНИКОВ, известный кулинар, исследователь русских гастрономических традиций: - У нас на 5 деревень одна автолавка, пенсионерам приходится 7 километров добираться до магазина, газ провести 400 тысяч стоит, нет медпомощи, а по дорогам только на тракторе проехать можно. Чтобы остановить опустение, нужна госпрограмма по подъему уровня жизни на селе и самоуважения.

Икар наверное опять будет возмущаться, на счёт ссылок, но проблема урбанизации существует, деревни как не перспективные уничтожаются и от него пока никуда не денешься, решать надо, подробнее здесь: https://www.kp.kz/daily/27025/4088636/
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2631
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.09.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Нууу в инете и про РФ этого полно.

Мне,прожившему в Казахстане две трети жизни,обидно,что так происходит.Показал маме спутниковые снимки её родного силикатного,вернее то,что от него осталось.Расплакалась.А как бы вы отреагировали,если бы увидели,что стало с тем,чему вы отдали 25 лет своей жизни?Это вопрос ко всем участникам форума.И что самое страшное - люди не видят в этом ничего ненормального.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Сочту за комплимент! Даже и близко тягаться не возьмусь//

Ну сам себя не похвалишь, никто не похвалит)

А вы чтобы до конца в роль Макса войти пишите что Штутгарт это рай на земле где по утрам раздают пироженое на улицах, нет преступности, наркомании, социального неравенства а вокруг одни толерантные мужички уважают и любят друг друга)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4901
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.09.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
pro100tak :
//И именно для таких как ты подходят слова знаменитой в свое время песни группы "Воскресенье": Я сам из тех, кто спрятался за дверью. ...Я птица слабая, мне тяжело лететь....Я все-таки пою, ведь кто-нибудь услышит.//

это давно всем известно, не обращайте внимание.
ругань и срач из-за бугра - его хобби.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3533
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.09.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вы чтобы до конца в роль Макса войти

А зачем? ))Цитата:
abaika95:
пишите что Штутгарт это рай на земле где по утрам раздают пироженое на улицах, нет преступности, наркомании, социального неравенства а вокруг одни толерантные мужички уважают и любят друг друга)

Дык у Вас это даже лучше получается! ;-)
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