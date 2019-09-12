MedVed820607 Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады #10





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Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:31 Цитата: Victor Yang:

Если ребёнок представляет потенциальную опасность для других детей

Вооот. А теперь докажите мне что непривитый (т.е. не имеющий иммунитета) ребенок является оппасностью для привитых (т.е. защищенных от этих болезней) детей. Гле логика. Прививка содержит ослабленную болезнетворную культуру. Т.е. все привитые являются переносчиками ослабленных бактерий. К примеру всем известна реакция Манту

которая: "Реакция Манту — это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулёзная инфекция." У всех она идет положительной вопрос только в ее "размерах" которые говорят о количестве возбудителей туберкулеза в организме. Туберкулез есть у 30% населения мира вопрос только в количестве возбудителя в организма и виде острой формы. о мнению главного фтизиатра Крыма Александра Колесника, в 1920-е годы и в царской России не было таких понятий, как массовые «тюремный» туберкулёз, туберкулёз + СПИД (не только неизвестный тогда науке первичный СПИД, но и вторичный), полирезистентный туберкулёз. Всё это появилось после распада СССР в «новых независимых государствах». В середине 1990-х годов прекратилось централизованное поступление бесплатных для больных противотуберкулёзных препаратов. Лечение проводилось 1—2 или в лучшем случае 3 препаратами вместо 5—6. В результате, особенно в тюрьмах, вместо лечения больных из-за неполноценной терапии был выращен настоящий «монстр» — устойчивый ко многим препаратам штамм возбудителя туберкулёза, что делает лечение его малоперспективным или вообще не перспективным[https://prochtu.ru/text.php?avtor=169&kniga=1&f=html&p=view].

Исходя из этого можно заключить что как раз привитые дети будут большей опасностью для непривитого. Помимо этого из собственного опыта. У меня всю жизнь была "увеличенная" Манту соответственно в советские годы меня освободили от БЦЖ (т.к. в организме и так уже спит бацила с которой постоянно борется организм о чем и говорит манту). Моему ребенку в наши светлые дни ставят манту и логично что у него тоже увеличенная Манту (он же мой, соответственно ему досталось "наследство"). Но в отличие от времен СССР его направляют в Туб диспансер где практически не глядя прописывают курс лекарств в качетстве профилактики(не помню названий перпарата). Почитав аннотацию в данному лекарству нахожу: 1) нельзя детям 2) куча побочек 3) доза назначенная врачем идет как для лечения тяжелых форм. Учитывая, что показания (размер) Манту измеряется обычной линейкой и есть справочный материал и собственная "детская" книжка сопоставляю и посылаю всех далеко и надолго. Теперь ответьте мне прав я или нет???