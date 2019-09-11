pro100tak Re: Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления... #3





(Пользователи) Сообщений: 385

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 22:41 "Члены совета попытались выяснить, какая была необходимость именно ему, руководителю управления юстиции, помогать с переносом торгового оборудования." - чем-то нехорошим запахло здесь, как будто стою рядом с выгребной ямой. Аж тошно стало. Это все, чего мы добились за столько лет? Он же, насколько я понимаю, Pro100 клерк икс 3 какого уровня. Да за бугром даже премьеры перевозят свои вещи и мебель, ездят в общественном транспорте и тд. Интересно, кто именно пытался это выяснить? Не хором же они этим вопросом задались? И тому, кто это пытался выяснить, - НЕ МЕСТО в этом совете. Как раз такие и подобные ему подпитывают всякое такое, против чего начинают действовать 02 и его команда. Муксимов, по-моему, один из тех, кто радеет за чистоту рядов госслужащих. Надеюсь, разберется, если как-нибудь поймет суть вопроса. А то еще дальше чего-нибудь насоветует это член.