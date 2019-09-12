|Цитата:
MedVed820607:
2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.
Дискриминации нет - есть условия приёма в учебные заведения. Больного заразной болезнью ребёнка и сейчас не примут в учебные заведения.
Цитата:
MedVed820607:
Статья 30 1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Среднее образование обязательно. п. 3 статьи 39 Конституции РК
Вот родители и обязаны всё сделать для того чтобы ребёнок получил образование - как минимум, привить его.
Цитата:
MedVed820607:
3. Не допускается ни в какой форме ограничение прав и свобод граждан по политическим мотивам.
Это вообще каким боком?