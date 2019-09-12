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§ NG.kz
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал, что за отказ от вакцинации маленьких казахстанцев могут не принять в детские сады и школы. Такое предложение внесли в новый законопроект.
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§ MedVed820607
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 12.09.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя.... подскажите пожалуйста куда нужно будет писать исковое если не согласен с законом....
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* abaika95
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
abaika95


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Сообщений: 497
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.09.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // если не согласен с законом//

Свидетель?)
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§ MedVed820607
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 12.09.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если примут так как написано в статье, то будут нарушены как минимум 3-и пункта Конституции, которая "... имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики." (пункт 2 статьи 4 Конституции РК)

п. 2 статьи 14 Конституции РК
2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.
п. 1 статьи 30 Конституции РК
Статья 30 1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Среднее образование обязательно.
п. 3 статьи 39 Конституции РК
3. Не допускается ни в какой форме ограничение прав и свобод граждан по политическим мотивам. Ни в каких случаях не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 11, 13–15, пунктом 1 статьи 16, статьей 17, статьей 19, статьей 22, пунктом 2 статьи 26 Конституции.
http://www.constitution.kz/razdel2/
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§ MedVed820607
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 12.09.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати п. 30 статьи 39 Конституции не дает законодательно ограничивать права по статье 14 которая не дает делать дискриминацию по иным обстоятельствам которыми в данном случае является наличие "прививки" при поступлении в учебное заведение для получения обязательного среднего образования. (это если по человечески разложить закон)
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§ MedVed820607
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 12.09.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Нет... Просто не верю я в пост перестроечные прививочные компании. Даже в СССР(стране настроенной на поголовный одобрямс) так жестко не прописывалось и была возможность отказаться от прививки. Да и сомненения касательно допропорядочности производителей вакцин имеется большая (как сказал Данинг и повторил Маркс "нет такого преступления на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли).
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§ Victor Yang
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11959
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Дискриминации нет - есть условия приёма в учебные заведения. Больного заразной болезнью ребёнка и сейчас не примут в учебные заведения.
Цитата:
MedVed820607:
Статья 30 1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Среднее образование обязательно. п. 3 статьи 39 Конституции РК

Вот родители и обязаны всё сделать для того чтобы ребёнок получил образование - как минимум, привить его.
Цитата:
MedVed820607:
3. Не допускается ни в какой форме ограничение прав и свобод граждан по политическим мотивам.

Это вообще каким боком?
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§ MedVed820607
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 12.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Больного заразной болезнью ребёнка и сейчас не примут в учебные заведения.

Где документы подтверждающие что ребенок болен заразной болезнью??? Он просто не привит. (Для справки Вакцина́ция, иммуниза́ция или приви́вка — введение вакцины с целью стимулировать иммунную систему организма к защите его от инфекционной болезни.)

Цитата:
Victor Yang:
Это вообще каким боком?

Читаем дальше...
Цитата:
MedVed820607:
Ни в каких случаях не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 11, 13-15, пунктом 1 статьи 16, статьей 17, статьей 19, статьей 22, пунктом 2 статьи 26 Конституции.
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§ MedVed820607
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 12.09.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот родители и обязаны всё сделать для того чтобы ребёнок получил образование - как минимум, привить его.

Как бы объяснить.... Конституция является общественным договором, в котором оговариваются принципы построения государства Республика Казахстан. И в нем предусмотрено обязательное, бесплатное среднее образование. Таким образом обязанностью государства является предоставить данное образование, а обязанностью гражданина его получить. В данному пункте не оговорены условия получения или не получения, соответственно любые условия не принимаются во внимание. Таки образом если государство хоет чтобы в школы ходили только привитые, оно должно создать школы только для непривитых. В данном случае будет соблюдены все нормы конституции. В противном случае нужно что-то менять или конституцию или закон который хотят принять.
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§ Victor Yang
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11959
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Где документы подтверждающие что ребенок болен заразной болезнью???

Это был пример "ограничения права на образования"
Цитата:
MedVed820607:
Читаем дальше...

Дальше читай, но не забывай что в начале написано. А в начале написано, что по политическим мотивам нельзя ограничивать права, в т.ч. и лишать права на образование. Так что эта статья относится только к политическим мотивам и прививки ни причем.
Цитата:
MedVed820607:
В данному пункте не оговорены условия получения или не получения, соответственно любые условия не принимаются во внимание.

Статей в конституции всего 98 и вместить все условия туда просто невозможно - для этого есть другие законы, акты, кодексы и другое. Если ребёнок представляет потенциальную опасность для других детей, то из двух зол выбирается меньшее. И, кстати, получение среднего образования не всегда подразумевает посещение школы - это может быть и индивидуальный подход. Так что даже с этой точки зрения никто не привитого ребёнка не ограничивает, кроме его родителей.
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§ MedVed820607
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 12.09.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если ребёнок представляет потенциальную опасность для других детей

Вооот. А теперь докажите мне что непривитый (т.е. не имеющий иммунитета) ребенок является оппасностью для привитых (т.е. защищенных от этих болезней) детей. Гле логика. Прививка содержит ослабленную болезнетворную культуру. Т.е. все привитые являются переносчиками ослабленных бактерий. К примеру всем известна реакция Манту
которая: "Реакция Манту — это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулёзная инфекция." У всех она идет положительной вопрос только в ее "размерах" которые говорят о количестве возбудителей туберкулеза в организме. Туберкулез есть у 30% населения мира вопрос только в количестве возбудителя в организма и виде острой формы. о мнению главного фтизиатра Крыма Александра Колесника, в 1920-е годы и в царской России не было таких понятий, как массовые «тюремный» туберкулёз, туберкулёз + СПИД (не только неизвестный тогда науке первичный СПИД, но и вторичный), полирезистентный туберкулёз. Всё это появилось после распада СССР в «новых независимых государствах». В середине 1990-х годов прекратилось централизованное поступление бесплатных для больных противотуберкулёзных препаратов. Лечение проводилось 1—2 или в лучшем случае 3 препаратами вместо 5—6. В результате, особенно в тюрьмах, вместо лечения больных из-за неполноценной терапии был выращен настоящий «монстр» — устойчивый ко многим препаратам штамм возбудителя туберкулёза, что делает лечение его малоперспективным или вообще не перспективным[https://prochtu.ru/text.php?avtor=169&kniga=1&f=html&p=view].
Исходя из этого можно заключить что как раз привитые дети будут большей опасностью для непривитого. Помимо этого из собственного опыта. У меня всю жизнь была "увеличенная" Манту соответственно в советские годы меня освободили от БЦЖ (т.к. в организме и так уже спит бацила с которой постоянно борется организм о чем и говорит манту). Моему ребенку в наши светлые дни ставят манту и логично что у него тоже увеличенная Манту (он же мой, соответственно ему досталось "наследство"). Но в отличие от времен СССР его направляют в Туб диспансер где практически не глядя прописывают курс лекарств в качетстве профилактики(не помню названий перпарата). Почитав аннотацию в данному лекарству нахожу: 1) нельзя детям 2) куча побочек 3) доза назначенная врачем идет как для лечения тяжелых форм. Учитывая, что показания (размер) Манту измеряется обычной линейкой и есть справочный материал и собственная "детская" книжка сопоставляю и посылаю всех далеко и надолго. Теперь ответьте мне прав я или нет???
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§ Victor Yang
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11959
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
А теперь докажите мне что непривитый (т.е. не имеющий иммунитета) ребенок является оппасностью для привитых (т.е. защищенных от этих болезней) детей. Гле логика.


Доказывать тебе с такой базой знаний будет потерей времени. Для начала ознакомься с целями прививок и механизмом их работы. И реакцию Манту даже в пример приводить не надо - это не прививка, а именно реакция.
Цитата:
MedVed820607:
Исходя из этого можно заключить что как раз привитые дети будут большей опасностью для непривитого.

Так где логика?
Или ты из секты антипрививочников?
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§ elektron
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3533
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.09.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:

чаво шумим? Всё правильно. Не привит, нечего делать не только в школах, но и в общественных местах.
В германии, тоже было вспышка кори (если не ошибаюсь), вот как раз не привитые и стали причиной распространения. И кстати ввели тоже самое, без прививки, ни в детский сад, ни в школу. В СССР мог только от некоторых "добровольных" отказаться. Все эпидемиологически опасные были обязательны. Благодаря прививкам добились практически полного исчезновения многих эпидемий и болезней. Которые сегодня, "благодаря таким деятелям" противопрививочникам, занимают свою нишу в обществе, что печально.

[Исправлено: elektron, 12.09.2019 - 14:24]
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§ elektron
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3533
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.09.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:

Личные права и свободы любого гражданина, заканчиваются там, где начинаются права и свобода, другого гражданина. И здоровье нации тут имеет иметь место так же.

[Исправлено: elektron, 12.09.2019 - 14:23]
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