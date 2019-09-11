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≡ Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-глава ТОО "Иволга-холдинг", неоднократно признанный одним из влиятельнейших бизнесменов и богатых людей Казахстана, обвиняется по ст. 177, ч.4, п.2 УК РК (в редакции 1997 года).
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§ Victor Yang
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11955
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Впечатление такое, что он кому-то конкретному отвечает в этом интервью.

Так и Ленинский Путь из того же холдинга. А сколько славословных комментариев! Я писал критичный - не пропустили. В общем, - наглядное пособие по формированию общественного мнения.
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* Yorik
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.09.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Совпадение или нет

Цитата:
Ольга Колоколова:
Видимо с определенным смыслом


Значит, не совпадение 8-)
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