Цитата: Vital:

Нууу в инете и про РФ этого полно.



Конечно полно, решать следует накопившие проблемы на местах, у нас и там, меньше слов, больше дел, возрождать. Комсомольская Правда бьёт тревогу, заметка от 06 сентября 2019 года: "Пустая страна: рынок труда разваливается, деревня гибнет, а национальная идея смотрит в прошлое".



Речь там идёт за десятки тысяч пустующих деревень и повышения численности городских жителей, мол нужны гос. программы и.т.д. Да и мнения разные высказываются:



Наталья ЧИСТЯКОВА, старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН: - К сожалению, критическая точка уже пройдена. Население того же Нечерноземья постарело, долгие годы люди массово покидали свои дома. Любые программы требуют колоссальных вложений, а с учетом того, что земли неплодородные, эти вложения вряд ли будут оправданны. Увы.



Максим СЫРНИКОВ, известный кулинар, исследователь русских гастрономических традиций: - У нас на 5 деревень одна автолавка, пенсионерам приходится 7 километров добираться до магазина, газ провести 400 тысяч стоит, нет медпомощи, а по дорогам только на тракторе проехать можно. Чтобы остановить опустение, нужна госпрограмма по подъему уровня жизни на селе и самоуважения.



Икар наверное опять будет возмущаться, на счёт ссылок, но проблема урбанизации существует, деревни как не перспективные уничтожаются и от него пока никуда не денешься, решать надо, подробнее здесь: https://www.kp.kz/daily/27025/4088636/