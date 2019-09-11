pro100tak Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве... #25





(Пользователи) Сообщений: 385

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 02:25 Судя по твоей погремушке, по твоим постам, уверен, из-за бугра пописываешь. Ты когда-то БЫЛ земляк (и был ли?). И именно для таких как ты подходят слова знаменитой в свое время песни группы "Воскресенье":

Я сам из тех, кто спрятался за дверью.

...

Я птица слабая, мне тяжело лететь.

...

Я все-таки пою, ведь кто-нибудь услышит.



По крайней мере, не тебе рассуждать, что и как там, пойму или не пойму. Уж точно знаю, что знаю поболее тебя.