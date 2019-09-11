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≡ Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-глава ТОО "Иволга-холдинг", неоднократно признанный одним из влиятельнейших бизнесменов и богатых людей Казахстана, обвиняется по ст. 177, ч.4, п.2 УК РК (в редакции 1997 года).
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§ unrepeatable
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
unrepeatable


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Сообщений: 56
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 11.09.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец... так и не поняла из-за чего?? Что он такого совершил?
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§ Сергей_я
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2793
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Капец... так и не поняла из-за чего?? Что он такого совершил?

взял денег в банке, а отдавать не хотит. Сказал я банкрот вот и все.
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§ kbkz1980
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4006
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.09.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//обвиняется по ст. 177, ч.4, п.2 УК РК//
сколь по этой статье светит?
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§ abaika95
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
abaika95


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Сообщений: 495
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- ///обвиняется по ст. 177, ч.4, п.2 УК РК//сколь по этой статье светит?//

В УК написано от 5 до 10 с конфискацией
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§ zloy kyrgyz
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
zloy kyrgyz


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Сообщений: 107
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 11.09.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный мужик, сколько всего сделал для области хорошего, сколько рабочих мест создал, и тут на тебе :-(

Надеюсь разберутся в этом деле и Василий Самойлович снова вернется в трудовую колею :-)
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§ Danilka
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
Danilka


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Сообщений: 1
Регистрация: 29.08.19
Отправлено: 11.09.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лет 10 назад даже представить такое невозможно :-o
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§ Vital
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все так переживают. Я например не че хорошего не слышал про иволгу. Помню объявления были, не предлагать гербалайф, интим и иволгу. Зп насколько я слышал, самые маленькие по области.
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§ Ваш земляк
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2631
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.09.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я например не че хорошего не слышал про иволгу.

Ну почему?Вначале была очень даже ничего.До тех пор,пока на неё глаз не положили.С Астаны.
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§ pro100tak
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
pro100tak


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Сообщений: 385
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 11.09.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вначале была очень даже ничего

Была ничего, потом, когда "положили глаз", стала более чем очень даже ничего, pro100 супер. А потом там чо-то сломалось...
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§ Ваш земляк
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2631
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.09.19 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Не буду тебе рассказывать то,что и как там произошло.Всё равно ведь не поймёшь.
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§ pro100tak
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.09.19 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по твоей погремушке, по твоим постам, уверен, из-за бугра пописываешь. Ты когда-то БЫЛ земляк (и был ли?). И именно для таких как ты подходят слова знаменитой в свое время песни группы "Воскресенье":
Я сам из тех, кто спрятался за дверью.
...
Я птица слабая, мне тяжело лететь.
...
Я все-таки пою, ведь кто-нибудь услышит.

По крайней мере, не тебе рассуждать, что и как там, пойму или не пойму. Уж точно знаю, что знаю поболее тебя.
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§ Ваш земляк
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2631
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.09.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Судя по твоей погремушке, по твоим постам, уверен, из-за бугра пописываешь.

Цитата:
pro100tak:

А я и не скрываю,что живу в России.Но прожил тридцать лет в Кустанае.И вот спорить с тобой,кто,чего и сколько знает,не собираюсь.Просто многое знаю,так сказать,"из первых уст".В том числе и про ситуацию с Розиновым.Конечно,многое поменялось со времён моей последней поездки в Казахстан,но у меня ещё остались в Кустанае родственники и друзья,с которыми общения никто не отменял.
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* Yorik
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.09.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
не че хорошего не слышал про иволгу

Совпадение или нет - в КН большое интервью Розинова с обзором деятельности Иволги и множеством отсылок к обрушившейся на нее сейчас критике. Впечатление такое, что он кому-то конкретному отвечает в этом интервью.
Кстати, в первых же строках говорит - "собственником всех активов холдинга остаюсь я, а часть активов просто переданы в доверительное управление представителю банка", видимо этим представителем является "Олжа-Агро"...
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* Ольга Колоколова
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2343
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 12.09.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Совпадение или нет - в КН большое интервью Розинова с обзором деятельности Иволги и множеством отсылок к обрушившейся на нее сейчас критике.
Это интервью с Розиновым годовой давности. Коллеги его "подняли". Видимо с определенным смыслом.
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§ Сергей_я
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2793
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.09.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
До тех пор,пока на неё глаз не положили.С Астаны.

Да вроде платят. Только воровать запрещают. И народ стал уходить, т.к. на одну зп не получается или не хотят жить.
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