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§ NG.kz
Директор департамента добропорядочности Агентства по...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

§ Козлов я
Re: Директор департамента добропорядочности Агентства по...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 406
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.09.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Г-ну Сабирбаеву видимо в лом предложить "советский" метод воспитания, который именно и подразумевал воспитание труду в школе. "Японский метод" звучит как-то благообразнее и в духе поклонения перед иностранщиной.
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§ drakon
Re: Директор департамента добропорядочности Агентства по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17294
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
"советский" метод воспитания,

Помню, в школе у нас были уроки - труда.
Делали вещи, нужные - вещи,вплоть до табуреток.
У девочек были уроки - Домоводства.
Занимались - шитьём, кулинарией.
Думаю многим это - пригодилось в - жизни... :lol: :oops:
А сейчас это всё - зачем? В Макдональдс - сходим... :-P
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