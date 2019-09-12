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§ NG.kz
Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его наши мертвым в квартире сегодня утром. Что именно произошло - пока не известно. Но факт: отличного журналиста, много лет отдавшего живой и не карманной газете "Хорошее дело", которую знают все рудничане, больше нет.
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§ abaika95
Re: Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.09.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как??? Только сегодня утром читал его статьи с "хорошего"

жаль, очень жаль, один из лучших журналистов области...
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§ arman_kst
Re: Умер известный рудненский журналист Сергей Петренко
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.09.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знал, но соболезную.
Месяц назад, 12 августа мамы не стало. Такая вот жизнь
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