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unrepeatable:
Надоело, что вести себя как попало имеют право другие организации!
Знаю отличный рецепт решения подобного рода "проблем". Просто не разговаривать с людьми, ну или если совсем невмоготу рот не открывать, с неприятными по мнению субъекта людьми.
В ситуации же мерзко всё. И поникшая голова мужчины и чиновника, и реплика о нисхождении до переноски морозильной камеры. Пожалуй сам факт того, что он кого-то там обматерил, при условии что не бравировал при этом своей должностью, наименьшее из заслуживающих внимания. Ну на крайний случай можно было пожурить по телефону или выговор заочно вписать в личное дело.