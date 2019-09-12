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§ NG.kz
Зеленые - на стол
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36691
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осенняя погода неустойчива. Вот-вот дачники начнут в ожидании заморозков снимать не только красные помидоры, но и зеленые. Можно, конечно, употреблять томаты только после дозаривания. Но есть способы вкусно приготовить зеленые.
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§ drakon
Re: Зеленые - на стол
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17290
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юля - отметилась?... :lol:
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§ юля елиссева
Re: Зеленые - на стол
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1246
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.09.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Юля - отметилась?...

Единичку влепила, но еще трое поставили пятерки. В итоге усредненная четверка, за очередное отсутствие ресторанных обозрений.
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* Yorik
Re: Зеленые - на стол
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.09.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
только после дозаривания

После чего?
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