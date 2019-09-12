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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: В тисках между лидерами
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36691
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акции протеста против 55 казахстанско-китайских проектов заставили официальных лиц подробно рассказать о развитии сотрудничества с КНР. В результате публике стали известны детали, о которых раньше предпочитали не распространяться.
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§ abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: В тисках между лидерами
abaika95


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Сообщений: 494
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.09.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Мурата АУЭЗОВА//

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§ pro100tak
Re: Евгений ШИБАРШИН: В тисках между лидерами
pro100tak


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Сообщений: 384
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.09.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор молодец, довольно оперативно (хоть почти чисто информативно) отреагировал на проблему, вовсю заигравшую перед визитом 02 в Пекин и после комментариев Е.Е. Кстати, я сам даже хотел куда-нибудь вставить пару мыслишек на этот счет. ЕЕ в бытность советником имел четкую репутацию соловья. В том ли же обличье он сейчас проявился, И на старом дубе вдруг ожила ветка? Или и кому он так сильно вдруг понадобился? не может же быть, что такой дефицит в кадрах, или все-таки дефицит? Вопросов... Для читающих, смотрящих СМИ на темы кроме Баян, Димаша, Нуртаса и тп, кого поймали-посадили, слова нынешних вице-премьеров - как pro100 музыка в сотке или радио. А здесь ЕЕ! еще и про синофобию. Еще и с безапелляционным нет-не бойтесь, и это тогда, когда они вползли на Дальний Восток и Прибайкалье. А может свою убежденность в этом ЕЕ зацепил еще с 80-х, когда их было всего лишь ярд и они вмещались дома? И его мнение, что китайцы перестанут быть китайцами, если захватят, влезут, экспансируют, - ошибочно? ЕЕ же с какой-то своей репутацией почти правильного чела, убежденного в том, что говорит (истинно ли это или нет - вопрос другой), (в этой части же он полностью соответствовал тому, кому надо, таким же как сам), может, сегодня призван для успокоить возбужденных? И он же на любые темы говорил как-то так, что не зря же стал соловьем. И это напрягает, ведь в таком случае получается, что они все-таки прут. 02-му в части Пекина досталось непростое наследство, они уже сидят же у нас там-сям, и pro100 спрыгнуть оттуда будет тяжело.
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