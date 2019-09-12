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§ NG.kz
«За эту вот пядь никому не нужной...»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36691
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
50 лет назад две коммунистические страны оказались в одном шаге от большой войны. Речь идет об острове Даманский, где на реке Уссури в марте 1969 года случился самый крупный пограничный вооруженный конфликт в истории взаимоотношений СССР и Китая.
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§ abaika95
Re: «За эту вот пядь никому не нужной...»
abaika95


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Сообщений: 494
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.09.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // В 1991 году он отошел к территории КНР и теперь носит название Чжэньбао (Драгоценный). В октябре 2004 года Китаю отошла территория еще одного острова - Большого Уссурийского//

За что 58 пограничников погибли? Получается про100так....
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