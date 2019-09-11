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§ NG.kz
Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления юстиции рассмотрел совет по этике в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36687
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 августа 2019 года административный суд Рудного наказал чиновника за мелкое хулиганство штрафом в размере 5 МРП. Правонарушение стало следствием конфликта, который возник между Нурсултаном Ерполатовым и гражданкой Каленовой.
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§ abaika95
Re: Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления...
abaika95


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Сообщений: 492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // управления юстиции Тарановского района//

Старая инфа у НГ этот район давно уже назыаетя в честь одного знаменитого Казахского драматурга)
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§ таноми52
Re: Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления...
таноми52


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Сообщений: 995
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.09.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"....в том, что он не только вел себя грубо, но и выражался нецензурной бранью."


Нельзя допускать абсцентных выражений! :-) Отвечать таким советуют так:"В силу ряда причин я не могу сейчас ответить Вам словами, какие употребляете Вы. Но я искренне надеюсь, что когда Вы вернетесь домой, Ваша мать выскочит из подворотни и как следует Вас искусает!" ;-)
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§ pro100tak
Re: Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления...
pro100tak


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Сообщений: 380
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 11.09.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Члены совета попытались выяснить, какая была необходимость именно ему, руководителю управления юстиции, помогать с переносом торгового оборудования." - чем-то нехорошим запахло здесь, как будто стою рядом с выгребной ямой. Аж тошно стало. Это все, чего мы добились за столько лет? Он же, насколько я понимаю, Pro100 клерк икс 3 какого уровня. Да за бугром даже премьеры перевозят свои вещи и мебель, ездят в общественном транспорте и тд. Интересно, кто именно пытался это выяснить? Не хором же они этим вопросом задались? И тому, кто это пытался выяснить, - НЕ МЕСТО в этом совете. Как раз такие и подобные ему подпитывают всякое такое, против чего начинают действовать 02 и его команда. Муксимов, по-моему, один из тех, кто радеет за чистоту рядов госслужащих. Надеюсь, разберется, если как-нибудь поймет суть вопроса. А то еще дальше чего-нибудь насоветует это член.
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