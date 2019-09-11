Цитата: maxsaf:

Или слишком много подстав было?





Подставы, подставы, кругом одни подставы... мерещатся!



Тоже бы хотела знать, чем руководствовался наш Парламент, переведя самое мерзкое из существующих преступлений против личности из тяжелых в разряд средней тяжести?

Подозреваю, что тогда преобладало мнение, проникшее и в Парламент: ничего страшного, от жертвы не убудет (а некоторые ублюдки вообще судят по себе - якобы она тоже получает "удовольствие").

Понадобилось 20 лет для осознания обществом САМОЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ (хотелось бы в это верить!), для возникновения правозащитников, которые, наконец, донесли это до властей