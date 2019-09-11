таноми52 Re: Строгач за вспыльчивость - дело руководителя управления... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 995

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:02 Цитата:"....в том, что он не только вел себя грубо, но и выражался нецензурной бранью."





Нельзя допускать абсцентных выражений! Отвечать таким советуют так:"В силу ряда причин я не могу сейчас ответить Вам словами, какие употребляете Вы. Но я искренне надеюсь, что когда Вы вернетесь домой, Ваша мать выскочит из подворотни и как следует Вас искусает!"