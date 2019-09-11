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§ NG.kz
Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс - главное
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36687
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане разработали законопроект по ужесточению уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Они предлагают ужесточить наказание за ряд преступлений. В том числе изнасилование, кражу и распространение наркотиков в интернете.
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§ abaika95
Re: Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный...
abaika95


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Сообщений: 492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Система" удивляет все больше и больше) чаянья народа были услышаны) интересно что дальше?)
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§ maxsaf
Re: Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.09.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Изнасилование в Казахстане считалось тяжким преступлением до 2000 года, пока Парламент не перевёл это преступление в категорию средней тяжести.

Почему перевели? Встрял сынок влиятельных родителей? Или слишком много подстав было?
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§ таноми52
Re: Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный...
таноми52


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Сообщений: 995
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.09.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или слишком много подстав было?



Подставы, подставы, кругом одни подставы... мерещатся!

Тоже бы хотела знать, чем руководствовался наш Парламент, переведя самое мерзкое из существующих преступлений против личности из тяжелых в разряд средней тяжести?
Подозреваю, что тогда преобладало мнение, проникшее и в Парламент: ничего страшного, от жертвы не убудет (а некоторые ублюдки вообще судят по себе - якобы она тоже получает "удовольствие").
Понадобилось 20 лет для осознания обществом САМОЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ (хотелось бы в это верить!), для возникновения правозащитников, которые, наконец, донесли это до властей
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§ maxsaf
Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс - главное
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.09.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
самое мерзкое из существующих преступлений против личности

Настолько мерзкое, что прыгун на патрульную машину был готов свести счеты жизнью только после намека на это, а мадам из поезда решила вздремнуть 40 минут между первым и вторым визитом.
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§ maxsaf
Генпрокуратура представила проект поправок в Уголовный кодекс - главное
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.09.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А другая дамочка на 8 месяце, решила ребенка оставить, в память о 14 батырах что-ли?
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