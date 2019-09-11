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≡ Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-глава ТОО "Иволга-холдинг", неоднократно признанный одним из влиятельнейших бизнесменов и богатых людей Казахстана, обвиняется по ст. 177, ч.4, п.2 УК РК (в редакции 1997 года).
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§ unrepeatable
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
unrepeatable


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Сообщений: 55
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 11.09.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец... так и не поняла из-за чего?? Что он такого совершил?
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§ Сергей_я
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2792
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Капец... так и не поняла из-за чего?? Что он такого совершил?

взял денег в банке, а отдавать не хотит. Сказал я банкрот вот и все.
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§ kbkz1980
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4006
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.09.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//обвиняется по ст. 177, ч.4, п.2 УК РК//
сколь по этой статье светит?
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§ abaika95
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
abaika95


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Сообщений: 491
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- ///обвиняется по ст. 177, ч.4, п.2 УК РК//сколь по этой статье светит?//

В УК написано от 5 до 10 с конфискацией
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§ zloy kyrgyz
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
zloy kyrgyz


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Сообщений: 107
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 11.09.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный мужик, сколько всего сделал для области хорошего, сколько рабочих мест создал, и тут на тебе :-(

Надеюсь разберутся в этом деле и Василий Самойлович снова вернется в трудовую колею :-)
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§ Danilka
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
Danilka


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Сообщений: 1
Регистрация: 29.08.19
Отправлено: 11.09.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лет 10 назад даже представить такое невозможно :-o
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§ Vital
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Vital


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Сообщений: 7992
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все так переживают. Я например не че хорошего не слышал про иволгу. Помню объявления были, не предлагать гербалайф, интим и иволгу. Зп насколько я слышал, самые маленькие по области.
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