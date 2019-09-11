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≡ "Ждем подтверждения аэропорта" - отмену рейсов из Костаная в столицу прокомментировала FlyArystan		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Ждем подтверждения аэропорта" - отмену рейсов из Костаная в столицу прокомментировала FlyArystan
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейс Костанай-Нур-Султан авиакомпания FlyArystan планировала запустить с 3 октября. На сайте лоукостера можно было купить билет, минимальная стоимость которого в одном направлении составляла 5 999 тенге.
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§ abaika95
Re: "Ждем подтверждения аэропорта" - отмену рейсов из...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как) ну ждем-с до 3 октября время есть еще, может решат организационные свои вопросы во время)
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