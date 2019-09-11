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≡ «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде допросили бывшего рудненского полицейского Самата НАУРУЗОВА, который 26 июня был осужден за вымогательство. Он показал, что неоднократно встречался в СИЗО и автозаках со наркоторговкой Светланой Шамардак.
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§ abaika95
Re: «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // с апреля по сентябрь 2018 года брали с неё за покровительство//

Цитата- // Светлану Шамардак в апреле 2018 года приговорили к 10 годам лишения//

Как таг?)
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§ Тимур Гафуров
Re: «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 456
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 11.09.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Светлану Шамардак в апреле 2018 года приговорили к 10 годам лишения

В апреле 2019 года. Исправили, спасибо
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§ yudjin
Re: «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6096
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.09.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
трех полицейских - Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржана КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА

Вот это цвет общества!
Отправили бороться с наркопреступностью - крышевали торговлю героином!
Пропащая страна, однако...
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§ abaika95
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Пропащая страна, однако..//

Ну так то этот "цвет общества" закрыли)
Так что не все так плохо на сегодняшний день)
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§ Сергей_я
Re: «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2792
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вот это цвет общества! Отправили бороться с наркопреступностью - крышевали торговлю героином! Пропащая страна, однако...

Т.е если бы эти 3 мента зашли не по Цитата:
«Вы заехали по беспределу!»

то было бы все ок. Т.е получается суть проблемы не в том, что они крышевали, а в том что они это делали не правилам коррупционных чиновников. Вот такие дела...
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§ yudjin
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6096
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.09.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так то этот "цвет общества" закрыли)

такие "цветочки" еженедельно расцветают в новостных лентах и репортажах из судебных полей страны. Хороши "агрономы" за 27 лет взрастившие целые кланы таких "цветочков". и сколько их еще взойдёт?

Цитата:
Сергей_я:
Т.е если бы

да причём здесь как кто куда зашел... факт, что люди направленные бороться с преступностью - её крышуют, люди призванные бороться с коррупцией - берут взятки за покровительство коррупционеров.
3,14...ц. одним словом...
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§ abaika95
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // " за 27 лет взрастившие целые кланы таких "цветочков". и сколько их еще взойдёт?//

Очень много взойдет) но сколько взойдет столько и сорвут) "посадочная машина" работает и мы сами каждый день на примере таких новостей это видим)


Цитата- // факт, что люди направленные бороться с преступностью - её крышуют, люди призванные бороться с коррупцией - берут взятки за покровительство коррупционеров//

Паршивые овцы есть везде) в РФ недавний скандал вспомните, где сотрудники ФСБ крышевали наркоторговлю, уму непостижимо)

Назовите хоть одну страну на постсоветском пространстве этого нет?)
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§ Сергей_я
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2792
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
да причём здесь как кто куда зашел... факт, что люди направленные бороться с преступностью - её крышуют, люди

Да я думаю это норма, и не только у нас. К примеру люди, которых поставили соблюдать ПДД берут деньги за то, что их можно не соблюдать. Тоже самое по сути.
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§ Сергей_я
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2792
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Очень много взойдет) но сколько взойдет столько и сорвут) "посадочная машина" работает и мы сами каждый день на примере таких новостей это видим)

Мы видим как садят тех, кого нужно слить по тем или иным причинам. А это ну может 0,00001% от всех, кто нарушает.Т.е. нарушают 10 тыс человек, посадят 5-10 человек.
Если ты берешь на лапу, делишься сверху с теми, с кем должен, не крысятничаешь, ни кому не мешаешь, не борзеешь, то и трогать тебя никто не будет.

[Исправлено: Сергей_я, 11.09.2019 - 15:21]
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§ abaika95
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Мы видим как садят тех, кого нужно слить по тем или иным причинам//

Работали в органах и знаете всю кухню изнутри?) или так мысли вслух по типу "мы все знаем как это происходит!! "))

Я лично вижу как садят тех, кого поймали и смогли доказать их вину ) и даже такие операции довольно таки сложные) потому-что общественное мнение и те кто его формирует неожиданно (siс!) могут встать на сторону осужденных) как таг получаеться "мы тоже прекрасно знаем")
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§ Сергей_я
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2792
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Работали в органах и знаете всю кухню изнутри?) или так мысли вслух по типу "мы все знаем как это происходит!! "))

Да это и не нужно в принципе. Вы хоть раз встречали на дороге гаишников, которые не берут? Я вот пешеход, но 90% моих друзей/знакомых водители и ни разу не слышал истории, где им выписывают протокол. Все откупаются. Вот если не могут откупится, только после этого выписывают протокол.
Думаете гаишники берут, но перед начальством потом не отчитываются? Или думаете что только гаишники у нас такие плохие, остальные в органах все сидят на зп?
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§ abaika95
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -// Или думаете что только гаишники у нас такие плохие, остальные в органах все сидят на зп//

Да я и не думаю что гаишники у нас плохие) точнее не так, они везде по умолчанию плохие) в любой стране мира гайцов не любят) а меня 3 раза в жизни останавливали (за дело) и 2 раза я оплачивал штраф(если до определенного числа заплатить в кассу сумма не такая и большая получиться) а один раз к греху своему я решил "отмазаться" и по невезучасти своей попался на честного гайца) так что чуть не огреб)

я думаю в любой структуре любого органа есть 15-20 процентов паршивцев-взяточников) по которым и судят о работе данного органа, но большинство работяг реально сидят на зп)
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