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≡ Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат и вице-спикер мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко не стал просить извинения у сограждан за свое высказывание о том, что людям, которым оказывают социальную поддержку, следует встать на колени и поблагодарить государство.
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§ Ваш земляк
Re: Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2627
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Государство вам ничего не должно.Государство не просило вас рожать".Это,правда, слова российской чиновницы.Но мысли идентичные.Тут сразу вспоминается поговорка про то,что "у дураков мысли сходятся".
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§ сайлау курманов
Re: Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.09.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Советская власть приветствовала рождение детей и это не с проста, стране нужны были специалисты, воины и просто нормальные граждане. А теперь что мы видим. Власть в простом народе видим дармоедов и быдло которым надо купить две коровы чтоб сголоду не умереть. Разве Кунаев или Брежнев могли бы такое сказать . Просто горько и обидно
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§ abaika95
Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»
abaika95


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Сообщений: 490
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- //Разве Кунаев или Брежнев могли бы такое сказать //

Могли, и может даже говорили с матюжком) просто цензура раньше была драконовская) оператор, журналист и редактор вылетили бы с телецентра с треском если бы такое пропустили) и Европах и Америках такое есть) эпатажные бюрократы только так ахинею несут) про Россию даже говорить не буду, Земляк уже привел пример) сейчас гластность, свобода и чиновникам советской закалки трудновато) слова подбирать надо) а им это претит) перестройка мимо них прошла) не перестроились)
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§ seroff
Re: Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого...
seroff


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Сообщений: 277
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 10.09.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто наша власть охамела ,откуда они взяли свои доходы? опять же с нас и теперь нас этим попрекают.Кто они?Самые настоящие дармоеды и ихнее потомство такое же ,ни чего не делающие словоблуды мы этих дармоедов и содержим совесть бы поимели,хотя о чём я ...
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§ elektron
Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.09.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну во первых не всё то власть, что руководит. Во вторых, чтобы хотя бы просто содержать 100 полицейских с доходом 200-300 тыс теньге, налогов собрать нужно со всего города будет наверное (сарказм). Тут природные ресурсы больше сопутствуют. Вот насчёт дармоедов даже соглашусь частично. Зависит от нескольких факторов и принадлежности (назовём семейной) и замораживают ли там заграницей фонды разные, или размораживают. Вот от сюда и плясать можно....
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§ Butch
Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»
Butch


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Сообщений: 121
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.09.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
стране нужны были специалисты, воины и просто нормальные граждане.

стране нужны были нетребовательные потребители, большое количество достаточно дешёвой рабочей силы и критическая масса носителей коммунистических идей. "Специализм" равно как и "нормальность" в этой градации находились на 40-последнем месте. Что мы сейчас благополучно и пожинаем.
Вообще "государственные" функции подразумевают под собой исполнение тех социальных взаимоотношений, которые либо невозможны либо неимоверно дороги для исполнения отдельно взятым человеком. В то же время воспроизводство генетического материала единственная задача живого организма.
Затем, человек при рождении не имеет навыков социальных взаимоотношений, и приобщается к ним в основном на основании поведения родителей. Что такого должно "перещёлкнуть" у него чтобы он не воспроизвёл это родительское "дай", спровоцировавшее высказывания Божко и "некоей российской чиновницы"?
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§ таноми52
Re: Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого...
таноми52


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Сообщений: 993
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.09.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вообще "государственные" функции подразумевают под собой исполнение тех социальных взаимоотношений,



Ну, слова в простоте не скажет! :-)
Это не цитаты из Вашей диссертации, материалы которой Вы "обкатываете" на форумчанах? 8-)
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§ Butch
Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть»
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.09.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

В простоте будет некоторый набор слов из различных частей речи но ограничивающийся двумя-тремя корнями для построения, запрещёнными к использованию публично. Так что либо так, либо с отсылками к ближайшим родственникам. ;-)
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