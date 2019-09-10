Butch Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого не хотел обидеть» #6





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Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:01 Цитата: сайлау курманов:

стране нужны были специалисты, воины и просто нормальные граждане.

стране нужны были нетребовательные потребители, большое количество достаточно дешёвой рабочей силы и критическая масса носителей коммунистических идей. "Специализм" равно как и "нормальность" в этой градации находились на 40-последнем месте. Что мы сейчас благополучно и пожинаем.

Вообще "государственные" функции подразумевают под собой исполнение тех социальных взаимоотношений, которые либо невозможны либо неимоверно дороги для исполнения отдельно взятым человеком. В то же время воспроизводство генетического материала единственная задача живого организма.

Затем, человек при рождении не имеет навыков социальных взаимоотношений, и приобщается к ним в основном на основании поведения родителей. Что такого должно "перещёлкнуть" у него чтобы он не воспроизвёл это родительское "дай", спровоцировавшее высказывания Божко и "некоей российской чиновницы"?