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≡ Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом изнасиловании жительницу Костанайской области намерены односельчане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом изнасиловании жительницу Костанайской области намерены односельчане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родители сыновей, которых 22-летняя жительница п.Екидын (в 150 км от Аркалыка) обвиняет в групповом изнасиловании, заявили корреспонденту "НГ" сегодня, 11 сентября, что они возмущены тем, что их детей регулярно "дергает полиция" за то, чего они не совершали.
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§ yudjin
Re: Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом ...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6096
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.09.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
потерпевшая не знает, кто он, и не помнит, как он выглядел.

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§ unrepeatable
Re: Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом ...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 11.09.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот те раз, говорит о том, что поздно делать какие-либо выводы сразу!
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