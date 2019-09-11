NG.kz Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом изнасиловании жительницу Костанайской области намерены односельчане



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:35 Родители сыновей, которых 22-летняя жительница п.Екидын (в 150 км от Аркалыка) обвиняет в групповом изнасиловании, заявили корреспонденту "НГ" сегодня, 11 сентября, что они возмущены тем, что их детей регулярно "дергает полиция" за то, чего они не совершали.

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