abaika95 «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае #12





(Пользователи) Сообщений: 490

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:01 Цитата -// Или думаете что только гаишники у нас такие плохие, остальные в органах все сидят на зп//



Да я и не думаю что гаишники у нас плохие) точнее не так, они везде по умолчанию плохие) в любой стране мира гайцов не любят) а меня 3 раза в жизни останавливали (за дело) и 2 раза я оплачивал штраф(если до определенного числа заплатить в кассу сумма не такая и большая получиться) а один раз к греху своему я решил "отмазаться" и по невезучасти своей попался на честного гайца) так что чуть не огреб)



я думаю в любой структуре любого органа есть 15-20 процентов паршивцев-взяточников) по которым и судят о работе данного органа, но большинство работяг реально сидят на зп)