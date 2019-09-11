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≡ «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36682
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде допросили бывшего рудненского полицейского Самата НАУРУЗОВА, который 26 июня был осужден за вымогательство. Он показал, что неоднократно встречался в СИЗО и автозаках со наркоторговкой Светланой Шамардак.
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§ abaika95
Re: «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 483
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // с апреля по сентябрь 2018 года брали с неё за покровительство//

Цитата- // Светлану Шамардак в апреле 2018 года приговорили к 10 годам лишения//

Как таг?)
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§ Тимур Гафуров
Re: «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 456
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 11.09.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Светлану Шамардак в апреле 2018 года приговорили к 10 годам лишения

В апреле 2019 года. Исправили, спасибо
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§ yudjin
Re: «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6094
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.09.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
трех полицейских - Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржана КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА

Вот это цвет общества!
Отправили бороться с наркопреступностью - крышевали торговлю героином!
Пропащая страна, однако...
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§ abaika95
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 483
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 13:44
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