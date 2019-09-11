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§ NG.kz
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36682
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-глава ТОО "Иволга-холдинг", неоднократно признанный одним из влиятельнейших бизнесменов и богатых людей Казахстана, обвиняется по ст. 177, ч.4, п.2 УК РК (в редакции 1997 года).
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§ drakon
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, Вася, стал ты - ненужным, никому... :-o
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§ Сергей_я
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот, Вася, стал ты - ненужным, никому...

я думаю не дурак он. Так что точно не посадят если он этого не захочет сам
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§ drakon
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Так что точно не посадят

Кто - знает?... :-o
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§ Сергей_я
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто - знает?...

Таких не садят обычно. Если сильно прижмут выехать со страны точно успеет. Даст на лапу и пройдет любую таможню.
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§ drakon
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
выехать со страны точно успеет

Уезжать из страны, надо - вовремя... 8-) :-o
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§ peshexod
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.09.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если корова не даёт молока ...
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§ drakon
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Если корова не даёт молока ...

Её отправляют на мясокоибинат... :lol: :oops:
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§ Ваш земляк
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2626
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.09.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беги,Вася,беги!
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§ Ваш земляк
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2626
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.09.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Её отправляют на мясокоибинат...

Или заводят уголовное дело.
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§ Козлов я
Re: Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.09.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 483
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 13:48
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