Цитата: abaika95: Я думал по наивности глядя на ваш ник что вы по "сухим" трудам Ленина, Троцкого спец, ну или на край Ге Дебора, Пикетти и Цветкова а вы оказывается в "художке" неплохо разбираетесь) интересные тут личности на форуме однако)



Вы даже думаете иногда, удивлён? Полагал, что воспитание не позволяет, однако!

А троллите ту только Вы. У Маркса вполне выраженные адекватно и ориентированные высказывания. Разделить можно, по делу, юмор, "просто шучу", или сарказм. Чего про вас не скажешь.