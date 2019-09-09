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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // С чем, например?//

Например с названием статьи)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2623
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас посмотрел ролик на Ютубе,на канале Крыша.кз.Называется Заброшенные города Казахстана. Нет слов...
https://www.youtube.com/watch?v=dHWXpILO1w0
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решил последовать примеру Земляка) он советовал ютюбчик по вечерам смотреть) слушайте а действительно, есть интересные материалы однако) Заброшенные города России, города призраки! Слов нет... https://youtu.be/CG1hhHpmGm8
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17285
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Нет слов.

Счас, Абайка скажет своё слово... :lol: :-o
А у меня тоже слов - нету... :-o
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7991
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Нууу в инете и про РФ этого полно.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7991
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вобщем, куча их.


[Исправлено: Vital, 10.09.2019 - 19:19]
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17285
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Нууу в инете и про РФ этого полно.

Виталик, ты КОстанайскую область - покажи... :lol: :-P
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.09.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Я думал по наивности глядя на ваш ник что вы по "сухим" трудам Ленина, Троцкого спец, ну или на край Ге Дебора, Пикетти и Цветкова а вы оказывается в "художке" неплохо разбираетесь) интересные тут личности на форуме однако)


Вы даже думаете иногда, удивлён? Полагал, что воспитание не позволяет, однако! :lol:
А троллите ту только Вы. У Маркса вполне выраженные адекватно и ориентированные высказывания. Разделить можно, по делу, юмор, "просто шучу", или сарказм. Чего про вас не скажешь. 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Вы даже думаете иногда, удивлен?//


Я нет, не удивлен)

//А троллите ту только Вы. У Маркса вполне выраженные адекватно и ориентированные высказывания. Разделить можно, по делу, юмор, "просто шучу", или сарказм. Чего про вас не скажешь //

Дык я и не утверждал что Маркс Вас троллит)) или за Макса впрягатесь ? Или Вы сам Макс?)
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Страница 171 из 171«1...169170171
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