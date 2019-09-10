elektron В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3529

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:00 В любом случае бредятина. Можно химически или хирургически, не важно. Функции не будет, но желание, то в мозге происходит. Тут и биологом-зоологом быть не нужно (У меня кот кастрирован, а орёт иной раз Ух просто). Значит будут происходить насильственные действия другого характера и перерастать в новые "фантазии".