/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36679
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В учреждения уголовно-исправительной системы с 1 января 2018 года прибыло 11 заключенных, приговоренных к кастрации. В настоящее время процедура проводится двум осужденным
Читать новость

§ drakon
Re: В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17285
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно. Судьи все наверное - Женщины... 8-) :-o
Профайл

§ CrazyBeaver
Re: В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 10.09.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесполезная трата денег. Ширнулся у врача. Подождал пару дней, зашел за спортпитом, купил любой анаболик андрогенного характера и все, все на месте, все работает.
Профайл

§ elektron
В Казахстане 11 человек приговорили к химической кастрации
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.09.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любом случае бредятина. Можно химически или хирургически, не важно. Функции не будет, но желание, то в мозге происходит. Тут и биологом-зоологом быть не нужно (У меня кот кастрирован, а орёт иной раз Ух просто). Значит будут происходить насильственные действия другого характера и перерастать в новые "фантазии".
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 95
Пользователей: 0
Всего: 95

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх