сайлау курманов Re: Божко после критики из-за слов «ставить в стойло»: «Никого... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3156

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:51 Советская власть приветствовала рождение детей и это не с проста, стране нужны были специалисты, воины и просто нормальные граждане. А теперь что мы видим. Власть в простом народе видим дармоедов и быдло которым надо купить две коровы чтоб сголоду не умереть. Разве Кунаев или Брежнев могли бы такое сказать . Просто горько и обидно