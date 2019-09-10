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§ NG.kz
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Сети появилось видео со школьником, который упал под тяжестью рюкзака. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, как в казахстанских школах намерены бороться с тяжелыми ранцами.
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§ Маркс
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 513
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.09.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
со вторым эмигрантом который хвастается достижениями страны в которой проживает всего около 20 лет)

Чтобы как можно скорее стать истинным американцем (канадцем) нужно постоянно убеждать себя и других, что все самое великое, самое лучшее и самое прогрессивное находится именно в Америке (в нашем случае - Канаде). Это высмеивал еще Мартти Ларни в "Четвертом позвонке":
"— Я бы с твоими способностями давно переехал в Америку, где сосредоточено все, что есть величайшего в мире."
.......
"— Тебе надо было бы увидеть огромные кладбища Европы, чтобы (понять весь ужас войны) …
— В Америке есть кладбища во много раз больше.
— Неужели и кладбища здесь величайшие в мире?
— Конечно…"
.......
"— Или, может быть, вас привлечет эта подлинно сенсационная книга: «Величайший в мире преступник»? Ее автор — лучший писатель мира Винцет Дуррел.
— Это лучший писатель Америки?
— Больше! Я же сказал вам: лучший писатель мира.
— Ну, а что же тогда Стейнбек, Фолкнер, Хемингуэй?
— Судя по фамилиям, это какие-нибудь европейские болтуны, книги которых не стоит переводить на американский язык."

[Исправлено: Маркс, 10.09.2019 - 17:13]
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* abaika95
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Это высмеивал еще Мартти Ларни в "Четвертом позвонке//

Мощно ))

Я думал по наивности глядя на ваш ник что вы по "сухим" трудам Ленина, Троцкого спец, ну или на край Ге Дебора, Пикетти и Цветкова а вы оказывается в "художке" неплохо разбираетесь) интересные тут личности на форуме однако)
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§ maxsaf
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3231
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.09.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Все конечно здорово и замечательно в вашем опусе, но вообще никак не связано с темой статьи
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§ maxsaf
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3231
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.09.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

У вас, судя по всему, до сих пор рюкзак - самый тяжелый :lol:
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* abaika95
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // сих пор рюкзак - самый тяжелый//

Неее) не очень) у Маркса троллинг интеллигентней и тоньше) а у вас детский сад "казюлька" опять) ой сейчас младшая группа придет с рюкзачками)
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§ Ваш земляк
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2623
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Тролль начал нести пургу и ты повёлся?!Абайка славится своим умением уводить разговор в сторону,не имеющую никакого отношения к темам обсуждения.Как и некоторые,у которых цифирки в никах.Просто ради комментов,никакого содержания не несущих.
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§ maxsaf
Re: Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3231
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.09.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
придем к технологичному расслоению

Типа без планшетов - нет никакого расслоения? А в стойло кого собираются ставить, а на колени кого?
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§ Vital
Упал под тяжестью рюкзака: Министр рассказал, как решают проблему
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7989
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче государство не просило вас рожать(с) Нефиг требовать с нас шкафчики. На колени всем:)
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