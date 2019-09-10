Цитата: abaika95:

со вторым эмигрантом который хвастается достижениями страны в которой проживает всего около 20 лет)

Чтобы как можно скорее стать истинным американцем (канадцем) нужно постоянно убеждать себя и других, что все самое великое, самое лучшее и самое прогрессивное находится именно в Америке (в нашем случае - Канаде). Это высмеивал еще Мартти Ларни в "Четвертом позвонке":

"— Я бы с твоими способностями давно переехал в Америку, где сосредоточено все, что есть величайшего в мире."

.......

"— Тебе надо было бы увидеть огромные кладбища Европы, чтобы (понять весь ужас войны) …

— В Америке есть кладбища во много раз больше.

— Неужели и кладбища здесь величайшие в мире?

— Конечно…"

.......

"— Или, может быть, вас привлечет эта подлинно сенсационная книга: «Величайший в мире преступник»? Ее автор — лучший писатель мира Винцет Дуррел.

— Это лучший писатель Америки?

— Больше! Я же сказал вам: лучший писатель мира.

— Ну, а что же тогда Стейнбек, Фолкнер, Хемингуэй?

— Судя по фамилиям, это какие-нибудь европейские болтуны, книги которых не стоит переводить на американский язык."



[Исправлено: Маркс, 10.09.2019 - 17:13]