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abaika95:
со вторым эмигрантом который хвастается достижениями страны в которой проживает всего около 20 лет)
Чтобы как можно скорее стать истинным американцем (канадцем) нужно постоянно убеждать себя и других, что все самое великое, самое лучшее и самое прогрессивное находится именно в Америке (в нашем случае - Канаде). Это высмеивал еще Мартти Ларни в "Четвертом позвонке":
"— Я бы с твоими способностями давно переехал в Америку, где сосредоточено все, что есть величайшего в мире."
.......
"— Тебе надо было бы увидеть огромные кладбища Европы, чтобы (понять весь ужас войны) …
— В Америке есть кладбища во много раз больше.
— Неужели и кладбища здесь величайшие в мире?
— Конечно…"
.......
"— Или, может быть, вас привлечет эта подлинно сенсационная книга: «Величайший в мире преступник»? Ее автор — лучший писатель мира Винцет Дуррел.
— Это лучший писатель Америки?
— Больше! Я же сказал вам: лучший писатель мира.
— Ну, а что же тогда Стейнбек, Фолкнер, Хемингуэй?
— Судя по фамилиям, это какие-нибудь европейские болтуны, книги которых не стоит переводить на американский язык."
[Исправлено: Маркс, 10.09.2019 - 17:13]