abaika95 Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку #16





(Пользователи) Сообщений: 476

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:02 Цитата- // Как-то двусмысленно звучит.И почему же из этой тиши и благодати народ бежит?//



Народу свойственно бегать, эмигрировать за лучшей по их мнению жизнью) ниче побегают и вернутся) кто не вернется, ну и бог с ними ) если ты интересовался историей (не по видосикам из ютюбчика) должен знать что и из Советского союза "прогрессивные" (как они себя называли) люди убегали и большинство населения дай волю свалило бы) а сейчас доказывают что советское образование было лучшее в мире и вообще там жилось тип-топ и нафиг мы в эти Голливуды поехали посуду мыть)

Самое большое колличество мигрантов в США в начале 20 века откуда? Правильно из Италии, Ирландии, Германии и Польши) не самые плохие страны сегодня правда?) да и чья бы корова мычала если честно говорить) ладно бы Макс или Дракон такую тему подняли б глядя из своих теплых местечек в которые во время свалили ) а то неЗемляк из страны из которой спецы бегут за бугор а на их место мигранты из Таджикистана и Узбекистана приезжают)

-хеееех) (по Суховски)