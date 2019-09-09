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§ NG.kz
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родители четвероклассников нашли ошибку в учебнике по русскому языку издательства "Алматыкiтап". Фотографии страниц книги опубликовала в Facebook астанчанка. Она обращает внимание на ошибку в слове "играл": в книге написано "игрел".
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§ Ваш земляк
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2623
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мы в своей стране живем никого не трогаем,у нас мир тишь и благодать)

Как-то двусмысленно звучит.И почему же из этой тиши и благодати народ бежит?Не из-за ли упавшего уровня образования?Неужели не хватает мозгов уловить связь между уровнем образования и остальными проблемами - в медицине,экономике и прочем?И потом начинать гнобить те институты,университеты и академии,пусть даже филиалы,где уровень преподавания выше государственных!
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* abaika95
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Как-то двусмысленно звучит.И почему же из этой тиши и благодати народ бежит?//

Народу свойственно бегать, эмигрировать за лучшей по их мнению жизнью) ниче побегают и вернутся) кто не вернется, ну и бог с ними ) если ты интересовался историей (не по видосикам из ютюбчика) должен знать что и из Советского союза "прогрессивные" (как они себя называли) люди убегали и большинство населения дай волю свалило бы) а сейчас доказывают что советское образование было лучшее в мире и вообще там жилось тип-топ и нафиг мы в эти Голливуды поехали посуду мыть)
Самое большое колличество мигрантов в США в начале 20 века откуда? Правильно из Италии, Ирландии, Германии и Польши) не самые плохие страны сегодня правда?) да и чья бы корова мычала если честно говорить) ладно бы Макс или Дракон такую тему подняли б глядя из своих теплых местечек в которые во время свалили ) а то неЗемляк из страны из которой спецы бегут за бугор а на их место мигранты из Таджикистана и Узбекистана приезжают)
-хеееех) (по Суховски)
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§ Ваш земляк
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2623
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Насчёт образования в СССР.Если что, то математику преподавали в старших классах на уровне американских колледжей. Поэтому и ценятся до сих пор российские программисты,причём во всём мире.Ну а бежали в то время только из-за уровня жизни. И уж если ты изучаешь историю не по видосикам из Ютуба,то должен знать,как и благодаря чему вырос уровень жизни в перечисленных тобой странах.Ну,кроме Ирландии и Польши.Те не попали под "План Маршалла".Знаешь,что это такое?Кстати,в Польше,несмотря на то,что она была социалистической страной,не были отменены ни частная собственность на землю,ни малое предпринимательство.
ПыСы.А тебе советую всё-таки смотреть познавательные "видосики из Ютуба".Реально поумнеешь!
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§ Ваш земляк
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2623
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 18:23
Комментарий удален модератором.
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* abaika95
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 18:26
Комментарий удален модератором.
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