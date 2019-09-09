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§ NG.kz
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозреваемый в убийстве ребенка карагандинец отбывал наказание за предыдущее преступление в УК-161/4 Костанайской области. Почему он вышел из мест заключения раньше срока, рассказал заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области Газиз Такешев.
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* Ваш земляк
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2615
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А по-твоему, средства на содержание заключённых не выделяются?

Ну тогда,исходя из твоей логики,чтобы государство не несло тяжкое бремя расходов на содержание подобных этому упырей,давайте их не будем сажать!Это ж какая экономия получится! Кстати, раньше лагеря работали,продукцию производили различную.А как сейчас с этим дела обстоят?
Помнится,в 90-ые года сажали за одного гуся,за пакет пряников,украденных в магазине,за барана (лично знаю человека,получившего срок,несмотря на примирение сторон и выплату ущерба,люди уезжали в Германию и просто захотели напоследок пожарить шашлыки,а свою скотину уже всю продали).И почему-то тогда не возникали вопросы о том,что большое число сидельцев - это траты бюджета.Хотя,по хорошему счёту,многим бы хватило штрафа.И особенно не возникали вопросы,сколько стоит перевезти одного зека из,скажем, Чимкента или Алматы,на кустанайскую "четвёрку".А в те годы сидело там в два-три раза больше,чем рассчитано.Вот такая экономия!
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§ Victor Yang
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Victor Yang


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Сообщений: 11953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.09.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Кстати, раньше лагеря работали,продукцию производили различную.А как сейчас с этим дела обстоят?

А сейчас справедливо предприниматели начнут возмущаться - у них хлеб отбирают, да и рабочие места у законопослушных граждан тоже.
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* Ваш земляк
Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2615
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А сейчас справедливо предприниматели начнут возмущаться - у них хлеб отбирают, да и рабочие места у законопослушных граждан тоже.

А это уже вопрос к правительству - почему у граждан на свободе нет работы.Такая простая до примитивности мысль не приходила в твою светлую голову?
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