Ваш земляк Подозреваемого в убийстве ребенка выпустил досрочно на свободу суд в Костанайской области #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2615

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:38 Цитата: Victor Yang:

А по-твоему, средства на содержание заключённых не выделяются?

Ну тогда,исходя из твоей логики,чтобы государство не несло тяжкое бремя расходов на содержание подобных этому упырей,давайте их не будем сажать!Это ж какая экономия получится! Кстати, раньше лагеря работали,продукцию производили различную.А как сейчас с этим дела обстоят?

Помнится,в 90-ые года сажали за одного гуся,за пакет пряников,украденных в магазине,за барана (лично знаю человека,получившего срок,несмотря на примирение сторон и выплату ущерба,люди уезжали в Германию и просто захотели напоследок пожарить шашлыки,а свою скотину уже всю продали).И почему-то тогда не возникали вопросы о том,что большое число сидельцев - это траты бюджета.Хотя,по хорошему счёту,многим бы хватило штрафа.И особенно не возникали вопросы,сколько стоит перевезти одного зека из,скажем, Чимкента или Алматы,на кустанайскую "четвёрку".А в те годы сидело там в два-три раза больше,чем рассчитано.Вот такая экономия!