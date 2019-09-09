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§ NG.kz
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родители четвероклассников нашли ошибку в учебнике по русскому языку издательства "Алматыкiтап". Фотографии страниц книги опубликовала в Facebook астанчанка. Она обращает внимание на ошибку в слове "играл": в книге написано "игрел".
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* abaika95
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия вселенского масштаба просто)
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§ Vital
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7988
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.09.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что "по заслугам" что " грубая благодарность" дебильные рассказы, сказки. М-да. :-o
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§ yudjin
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6093
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.09.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, сколько нам АшибАк чудных готовит...алматыкитап?
Ну, собственно, удивляться нечему... дальше будет еще хуже.
Русский язык - родной для трети населения приравнивают к иностранному. Отсюда и отношение к учебной литературе, подготовке специалистов, учебной программе и преподаванию.
Накануне учебного года соседи уехали в Россию. Ребёнок пошел в 6 класс. Говорят, уровень обычной челябинской школы конкретно по русскому языку отличается от нашего. Там дети в учебниках видят в первую очередь правила. А у нас они текстами и веселыми картинками напичканы.
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§ Victor Yang
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.09.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Русский язык - родной для трети населения приравнивают к иностранному

Поболее. Из коренных только 70% знают государственный язык. А, значит, и для них русский родной.
Видимо, не особо парятся насчёт правописания - недавно видел на машине патрульной полиции на латинице написано "patru'ldyq", а должно быть "patry'ldyq".
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§ drakon
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17282
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
масштаба просто)

Все трагедии у вас ещё - впереди... :lol: :oops:
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* abaika95
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.09.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Все трагедии у вас ещё - впереди//

У нас,это у кого?) Нострадамус из деревни)
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§ zloy kyrgyz
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 09.09.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ошибка техническая, незнаю зачем тут писать о каких-то тенденциях в плане ухудшения знания Русского языка :-x
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§ Гога
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1153
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.09.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Р.Ч. Бектурганова - а она тут вообще при чем - историк по образованию ?
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§ Медный
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2695
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.09.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а в значение написанного авторы вникают?
"кто тебя так разукрасил?"
в обыденном понимании "разукрасить" - это избить, оставив синяки, но ни как не исцарапать.

Я бы это назвал подменой понятия :-)
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§ Victor Yang
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.09.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
незнаю зачем тут писать о каких-то тенденциях в плане ухудшения знания Русского язык

А они есть, эти тенденции. Племянница во втором классе из 25 слов - 6 ошибок! Это было бы полбеды - настоящая беда в том что учителем не исправлена ни одна и стоит оценка "4".
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* Ваш земляк
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2615
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Трагедия вселенского масштаба просто)

Но когда делают ошибки при написании казахских слов, создают комиссии для разборки. Это же такая трагедия и ущемление языка!
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* abaika95
Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.09.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так написали же это техническая ошибка в учебнике) и НГ вон делала ошибки в написании Казахских слов, ничего, никакие комиссии не разбирались) плюнули и дальше живем)
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* Ваш земляк
Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2615
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вот и продолжайте плевать.И не вопите при каждом случае про ущемление.Да и здесь проблема высосана из пальца.При желании каждый будет знать русский язык хотя бы до того уровня, чтобы писать на нём грамотно.Советую для этого побольше читать хорошей литературы.
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