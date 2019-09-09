yudjin Re: Ошибку нашли родители в учебнике по русскому языку #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6093

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:57 О, сколько нам АшибАк чудных готовит...алматыкитап?

Ну, собственно, удивляться нечему... дальше будет еще хуже.

Русский язык - родной для трети населения приравнивают к иностранному. Отсюда и отношение к учебной литературе, подготовке специалистов, учебной программе и преподаванию.

Накануне учебного года соседи уехали в Россию. Ребёнок пошел в 6 класс. Говорят, уровень обычной челябинской школы конкретно по русскому языку отличается от нашего. Там дети в учебниках видят в первую очередь правила. А у нас они текстами и веселыми картинками напичканы.