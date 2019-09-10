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§ NG.kz
Кто и как сможет забрать часть пенсионных накоплений - новые подробности от Минтруда
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительство рассчитывает дать возможность казахстанцам снимать часть пенсионных накоплений с 2020 года. Новый руководитель ведомства считает, что услугой должны воспользоваться казахстанцы, у которых нет большого дохода.
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§ ElleR
Re: Кто и как сможет забрать часть пенсионных накоплений - новые...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 10.09.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у которых больше 11-13 миллионов тенге накоплений Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36079

Ну да, этим гражданам нужнее всех. Даже взять отчисления со официальной средней зарплаты, этих 13 миллионов не накопить
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